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Ordinal Doge Fiyatı (ODOGE)

Listelenmedi

Ordinal Doge (ODOGE) Canlı Fiyat Grafiği

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%0,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Ordinal Doge (ODOGE) Fiyatı

Ordinal Doge (ODOGE), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. ODOGE / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Ordinal Doge Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
--
Ordinal Doge 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Ordinal Doge (ODOGE) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Ordinal Doge / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Ordinal Doge / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Ordinal Doge / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Ordinal Doge / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0--
30 Gün$ 0+%24,67
60 Gün$ 0+%22,16
90 Gün$ 0--

Ordinal Doge (ODOGE) Fiyat Analizi

En güncel Ordinal Doge fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

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-%10,76

Ordinal Doge (ODOGE) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

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Ordinal Doge (ODOGE) Nedir?

oDoge aims to be a decentralized and community-driven project, with a focus on transparency and fairness. he project is based on the Proof of Stake (PoS) consensus algorithm, which is seen as a more energy-efficient alternative to the Proof of Work (PoW) algorithm used by Bitcoin. Some of the key features of oDoge include faster transaction times, lower transaction fees, and improved scalability compared to Bitcoin. The website also highlights the project's strong security measures and ease of use, which is aimed at making it accessible to a wide range of users.

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Ordinal Doge (ODOGE) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Ordinal Doge (ODOGE) Token Ekonomisi

Ordinal Doge (ODOGE) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. ODOGE tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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ODOGE Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 ODOGE / VND
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1 ODOGE / AUD
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1 ODOGE / GBP
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1 ODOGE / EUR
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1 ODOGE / MYR
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1 ODOGE / JPY
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1 ODOGE / EGP
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1 ODOGE / BRL
R$--
1 ODOGE / CAD
C$--
1 ODOGE / BDT
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1 ODOGE / NGN
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1 ODOGE / UAH
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1 ODOGE / VES
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1 ODOGE / CLP
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1 ODOGE / PKR
Rs--
1 ODOGE / KZT
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1 ODOGE / THB
฿--
1 ODOGE / TWD
NT$--
1 ODOGE / AED
د.إ--
1 ODOGE / CHF
Fr--
1 ODOGE / HKD
HK$--
1 ODOGE / MAD
.د.م--
1 ODOGE / MXN
$--
1 ODOGE / PLN
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1 ODOGE / RON
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1 ODOGE / SEK
kr--
1 ODOGE / BGN
лв--
1 ODOGE / HUF
Ft--
1 ODOGE / CZK
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1 ODOGE / KWD
د.ك--
1 ODOGE / ILS
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