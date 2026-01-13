Bugünkü Ordiswap Fiyatı

Bugünkü Ordiswap (ORDS) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 0,31 değişim gösterdi. Mevcut ORDS / USD dönüşüm oranı ORDS başına $ 0 şeklindedir.

Ordiswap, şu anda piyasa değeri açısından $ 146.041 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 708,70M ORDS şeklindedir. Son 24 saat içinde ORDS, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,277433 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, ORDS, son bir saatte -%12,50 ve son 7 günde -%4,59 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Ordiswap (ORDS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 146,04K$ 146,04K $ 146,04K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 206,07K$ 206,07K $ 206,07K Dolaşım Arzı 708,70M 708,70M 708,70M Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Ordiswap piyasa değeri $ 146,04K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki ORDS arzı 708,70M olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 206,07K.