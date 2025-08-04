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Ore Fiyatı (ORE)

Listelenmedi

Ore (ORE) Canlı Fiyat Grafiği

$12,5
$12,5$12,5
%0,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Ore (ORE) Fiyatı

Ore (ORE), şu anda 12,5 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 4,81M USD piyasa değerine sahiptir. ORE / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Ore Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-%0,01
Ore 24 saatlik fiyat değişimi
384,50K USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Ore (ORE) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Ore / USD fiyat değişimi, $ -0,00162209506939.
Son 30 gün içerisinde, Ore / USD fiyat değişimi, $ +0,7318862500.
Son 60 gün içerisinde, Ore / USD fiyat değişimi, $ -4,1325275000.
Son 90 gün içerisinde, Ore / USD fiyat değişimi, $ -7,58300488994041.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,00162209506939-%0,01
30 Gün$ +0,7318862500+%5,86
60 Gün$ -4,1325275000-%33,06
90 Gün$ -7,58300488994041-%37,75

Ore (ORE) Fiyat Analizi

En güncel Ore fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 12,3
$ 12,3$ 12,3

$ 12,69
$ 12,69$ 12,69

$ 1.451,62
$ 1.451,62$ 1.451,62

-%0,55

-%0,01

-%15,90

Ore (ORE) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 4,81M
$ 4,81M$ 4,81M

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384,50K
384,50K 384,50K

Ore (ORE) Nedir?

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Ore (ORE) Kaynağı

Resmi Websitesi

Ore (ORE) Token Ekonomisi

Ore (ORE) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. ORE tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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ORE Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 ORE / VND
328.937,5
1 ORE / AUD
A$19,25
1 ORE / GBP
9,375
1 ORE / EUR
10,75
1 ORE / USD
$12,5
1 ORE / MYR
RM52,875
1 ORE / TRY
508,375
1 ORE / JPY
¥1.837,5
1 ORE / ARS
ARS$17.053,125
1 ORE / RUB
996,875
1 ORE / INR
1.095,375
1 ORE / IDR
Rp204.918
1 ORE / KRW
17.289
1 ORE / PHP
716,5
1 ORE / EGP
￡E.605,25
1 ORE / BRL
R$69,25
1 ORE / CAD
C$17,125
1 ORE / BDT
1.522,25
1 ORE / NGN
19.054,875
1 ORE / UAH
521,5
1 ORE / VES
Bs1.537,5
1 ORE / CLP
$12.100
1 ORE / PKR
Rs3.543
1 ORE / KZT
6.749,375
1 ORE / THB
฿405,125
1 ORE / TWD
NT$373,125
1 ORE / AED
د.إ45,875
1 ORE / CHF
Fr10
1 ORE / HKD
HK$98
1 ORE / MAD
.د.م113,25
1 ORE / MXN
$235,5
1 ORE / PLN
46,125
1 ORE / RON
лв54,75
1 ORE / SEK
kr120,75
1 ORE / BGN
лв21,125
1 ORE / HUF
Ft4.304,375
1 ORE / CZK
265,5
1 ORE / KWD
د.ك3,8125
1 ORE / ILS
42,5