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Origin Ether Fiyatı (OETH)

Listelenmedi

Origin Ether (OETH) Canlı Fiyat Grafiği

$3.556,21
$3.556,21$3.556,21
+%2,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Origin Ether (OETH) Fiyatı

Origin Ether (OETH), şu anda 3.556,23 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 196,33M USD piyasa değerine sahiptir. OETH / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Origin Ether Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%2,02
Origin Ether 24 saatlik fiyat değişimi
55,18K USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Origin Ether (OETH) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Origin Ether / USD fiyat değişimi, $ +70,48.
Son 30 gün içerisinde, Origin Ether / USD fiyat değişimi, $ +1.467,1191302700.
Son 60 gün içerisinde, Origin Ether / USD fiyat değişimi, $ +1.316,6888231550.
Son 90 gün içerisinde, Origin Ether / USD fiyat değişimi, $ +1.782,338242555352.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +70,48+%2,02
30 Gün$ +1.467,1191302700+%41,25
60 Gün$ +1.316,6888231550+%37,02
90 Gün$ +1.782,338242555352+%100,48

Origin Ether (OETH) Fiyat Analizi

En güncel Origin Ether fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 3.457,4
$ 3.457,4$ 3.457,4

$ 3.567,13
$ 3.567,13$ 3.567,13

$ 4.087,13
$ 4.087,13$ 4.087,13

-%0,02

+%2,02

-%8,48

Origin Ether (OETH) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 196,33M
$ 196,33M$ 196,33M

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55,18K
55,18K 55,18K

Origin Ether (OETH) Nedir?

Origin Ether (OETH) is a pure LST fully backed by reserves of ETH. OETH’s meticulous design and strong peg make it an ideal building block for rewarding yield strategies across DeFi. Thanks to rebasing, OETH holders earn yield directly in their wallets while retaining full capital control. Developed by the professionals at Origin Protocol.

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Origin Ether (OETH) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Origin Ether (OETH) Token Ekonomisi

Origin Ether (OETH) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. OETH tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

OETH Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 OETH / VND
93.582.192,45
1 OETH / AUD
A$5.476,5942
1 OETH / GBP
2.667,1725
1 OETH / EUR
3.058,3578
1 OETH / USD
$3.556,23
1 OETH / MYR
RM15.042,8529
1 OETH / TRY
144.631,8741
1 OETH / JPY
¥522.765,81
1 OETH / ARS
ARS$4.851.586,7775
1 OETH / RUB
283.609,3425
1 OETH / INR
311.632,4349
1 OETH / IDR
Rp58.298.843,1312
1 OETH / KRW
4.918.692,8376
1 OETH / PHP
203.843,1036
1 OETH / EGP
￡E.172.192,6566
1 OETH / BRL
R$19.701,5142
1 OETH / CAD
C$4.872,0351
1 OETH / BDT
433.077,6894
1 OETH / NGN
5.421.081,4497
1 OETH / UAH
148.365,9156
1 OETH / VES
Bs437.416,29
1 OETH / CLP
$3.442.430,64
1 OETH / PKR
Rs1.007.977,8312
1 OETH / KZT
1.920.186,3885
1 OETH / THB
฿115.257,4143
1 OETH / TWD
NT$106.153,4655
1 OETH / AED
د.إ13.051,3641
1 OETH / CHF
Fr2.844,984
1 OETH / HKD
HK$27.880,8432
1 OETH / MAD
.د.م32.219,4438
1 OETH / MXN
$66.999,3732
1 OETH / PLN
13.122,4887
1 OETH / RON
лв15.576,2874
1 OETH / SEK
kr34.353,1818
1 OETH / BGN
лв6.010,0287
1 OETH / HUF
Ft1.224.587,8005
1 OETH / CZK
75.534,3252
1 OETH / KWD
د.ك1.084,65015
1 OETH / ILS
12.091,182