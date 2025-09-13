OSOL Fiyatı (OSOL)
-%0,55
-%5,52
+%25,22
+%25,22
OSOL (OSOL) canlı fiyatı $0,00135412. OSOL, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00134334 ve en yüksek $ 0,00149491 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. OSOL için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,292018, en düşük fiyatı ise $ 0,00103876 oldu.
Kısa vadeli performans açısından, OSOL son bir saatte -%0,55 değişim gösterdi, 24 saatte -%5,52 ve son 7 günde +%25,22 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.
Şu anki OSOL piyasa değeri $ 1,36M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki OSOL arzı 999,99M olup, toplam arzı 999989223.2649193. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,36M.
Gün içerisinde, OSOL / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, OSOL / USD fiyat değişimi, $ -0,0004065181.
Son 60 gün içerisinde, OSOL / USD fiyat değişimi, $ -0,0008114216.
Son 90 gün içerisinde, OSOL / USD fiyat değişimi, $ -0,007376061283338478.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-%5,52
|30 Gün
|$ -0,0004065181
|-%30,02
|60 Gün
|$ -0,0008114216
|-%59,92
|90 Gün
|$ -0,007376061283338478
|-%84,48
OSOL operates as an index fund, tracking Solana’s top 100 AI projects. Think of OSOL as the S&P500 of Solana-based AI projects, including AI infrastructure projects, AI agents, and AI meme tokens. OSOL employs a systematic investment approach to track and weight the leading AI, AI-Infra, AI-DePINs, AI-Agents, AI-Memes, built on Solana. The index provides both institutional and retail investors with diversified exposure to the growing AI sector through a single, professionally managed instrument.
