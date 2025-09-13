OSOL (OSOL) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00134334 $ 0,00134334 $ 0,00134334 24 sa Düşük $ 0,00149491 $ 0,00149491 $ 0,00149491 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00134334$ 0,00134334 $ 0,00134334 24 sa Yüksek $ 0,00149491$ 0,00149491 $ 0,00149491 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,292018$ 0,292018 $ 0,292018 En Düşük Fiyat $ 0,00103876$ 0,00103876 $ 0,00103876 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,55 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%5,52 Fiyat Değişimi (7 G) +%25,22 Fiyat Değişimi (7 G) +%25,22

OSOL (OSOL) canlı fiyatı $0,00135412. OSOL, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00134334 ve en yüksek $ 0,00149491 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. OSOL için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,292018, en düşük fiyatı ise $ 0,00103876 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, OSOL son bir saatte -%0,55 değişim gösterdi, 24 saatte -%5,52 ve son 7 günde +%25,22 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

OSOL (OSOL) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,36M$ 1,36M $ 1,36M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,36M$ 1,36M $ 1,36M Dolaşım Arzı 999,99M 999,99M 999,99M Toplam Arz 999.989.223,2649193 999.989.223,2649193 999.989.223,2649193

Şu anki OSOL piyasa değeri $ 1,36M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki OSOL arzı 999,99M olup, toplam arzı 999989223.2649193. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,36M.