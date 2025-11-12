Bugünkü Otto AI Fiyatı

Bugünkü Otto AI (OTTO) fiyatı $ 0,00132414 olup, son 24 saatte % 1,66 değişim gösterdi. Mevcut OTTO / USD dönüşüm oranı OTTO başına $ 0,00132414 şeklindedir.

Otto AI, şu anda piyasa değeri açısından $ 381.146 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 288,38M OTTO şeklindedir. Son 24 saat içinde OTTO, $ 0,00127196 (en düşük) ile $ 0,001398 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00427831 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00099422 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, OTTO, son bir saatte -%0,53 ve son 7 günde +%2,22 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Otto AI (OTTO) Piyasa Bilgileri

Şu anki Otto AI piyasa değeri $ 381,15K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki OTTO arzı 288,38M olup, toplam arzı 997751885.540606. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,32M.