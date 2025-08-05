Owo (OWO) Nedir?

OWO is a community-driven meme coin inspired by the iconic green frog culture, combining playful aesthetics with a loyal Ethereum-based holder base. Launched with no presale, no tax, and no team allocation, OWO became fully community-led after the dev vanished on day one. The CTO stepped up immediately to stabilise the project, and it has grown organically ever since through on-chain momentum and community support. Meme first, always.

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Owo (OWO) Kaynağı Resmi Websitesi

Owo (OWO) Token Ekonomisi

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