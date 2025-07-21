OX Labs (OXLABS) Nedir?

OX Labs is a decentralized AI coordination protocol built on Solana. It provides users with access to a growing library of advanced AI models without subscriptions or usage-based fees. Users gain access through token-based permissions that require holding $OXLABS. All operations, including tool management, treasury spending, and marketing decisions, are governed transparently via an on-chain DAO. Swap fees collected through the platform are used to purchase and burn $OXLABS, reinforcing a deflationary and community-aligned token economy.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

OX Labs (OXLABS) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

OX Labs (OXLABS) Token Ekonomisi

OX Labs (OXLABS) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. OXLABS tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!