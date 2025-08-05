Oxai (OXAI) Nedir?

OXAI is a decentralized AI protocol combining blockchain and artificial intelligence to offer secure, scalable, and accessible AI tools. The platform includes an AI-powered dApp for real-time chat, image generation, audits, and rewards. Built on a dual-layer chain, OXAI enables users to interact, earn, and govern using its native token on Base and its own network.

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Oxai (OXAI) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

Oxai (OXAI) Token Ekonomisi

Oxai (OXAI) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. OXAI tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!