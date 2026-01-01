Bugünkü Oxedium Fiyatı

Bugünkü Oxedium (OXE) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 9,42 değişim gösterdi. Mevcut OXE / USD dönüşüm oranı OXE başına $ 0 şeklindedir.

Oxedium, şu anda piyasa değeri açısından $ 706.251 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 975,85M OXE şeklindedir. Son 24 saat içinde OXE, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, OXE, son bir saatte -%0,38 ve son 7 günde +%39,14 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Oxedium (OXE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 706,25K$ 706,25K $ 706,25K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 706,25K$ 706,25K $ 706,25K Dolaşım Arzı 975,85M 975,85M 975,85M Toplam Arz 975.852.609,152998 975.852.609,152998 975.852.609,152998

Şu anki Oxedium piyasa değeri $ 706,25K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki OXE arzı 975,85M olup, toplam arzı 975852609.152998. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 706,25K.