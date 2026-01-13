Bugünkü PairPunk Fiyatı

Bugünkü PairPunk (PAIR) fiyatı $ 0,00012632 olup, son 24 saatte % 56,24 değişim gösterdi. Mevcut PAIR / USD dönüşüm oranı PAIR başına $ 0,00012632 şeklindedir.

PairPunk, şu anda piyasa değeri açısından $ 126.140 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,24M PAIR şeklindedir. Son 24 saat içinde PAIR, $ 0,00008085 (en düşük) ile $ 0,00013681 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00013681 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00001801 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, PAIR, son bir saatte -%1,63 ve son 7 günde +%286,42 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

PairPunk (PAIR) Piyasa Bilgileri

Şu anki PairPunk piyasa değeri $ 126,14K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki PAIR arzı 999,24M olup, toplam arzı 999237240.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 126,14K.