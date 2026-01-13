Bugünkü Panda Swap Fiyatı

Bugünkü Panda Swap (PANDA) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 0,87 değişim gösterdi. Mevcut PANDA / USD dönüşüm oranı PANDA başına $ 0 şeklindedir.

Panda Swap, şu anda piyasa değeri açısından $ 16.854,96 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 888,78M PANDA şeklindedir. Son 24 saat içinde PANDA, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,02896931 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, PANDA, son bir saatte -%1,00 ve son 7 günde -%0,22 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Panda Swap (PANDA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 16,85K$ 16,85K $ 16,85K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 16,85K$ 16,85K $ 16,85K Dolaşım Arzı 888,78M 888,78M 888,78M Toplam Arz 888.777.616,305 888.777.616,305 888.777.616,305

Şu anki Panda Swap piyasa değeri $ 16,85K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki PANDA arzı 888,78M olup, toplam arzı 888777616.305. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 16,85K.