Pangolin (PANG) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00007609 $ 0,00007609 $ 0,00007609 24 sa Düşük $ 0,0000988 $ 0,0000988 $ 0,0000988 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00007609$ 0,00007609 $ 0,00007609 24 sa Yüksek $ 0,0000988$ 0,0000988 $ 0,0000988 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00010001$ 0,00010001 $ 0,00010001 En Düşük Fiyat $ 0,00007609$ 0,00007609 $ 0,00007609 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%8,01 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%14,98 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Pangolin (PANG) canlı fiyatı $0,00008338. PANG, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00007609 ve en yüksek $ 0,0000988 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. PANG için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00010001, en düşük fiyatı ise $ 0,00007609 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, PANG son bir saatte +%8,01 değişim gösterdi, 24 saatte -%14,98 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Pangolin (PANG) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 62,05K$ 62,05K $ 62,05K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 82,36K$ 82,36K $ 82,36K Dolaşım Arzı 745,82M 745,82M 745,82M Toplam Arz 990.039.899,7243241 990.039.899,7243241 990.039.899,7243241

Şu anki Pangolin piyasa değeri $ 62,05K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki PANG arzı 745,82M olup, toplam arzı 990039899.7243241. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 82,36K.