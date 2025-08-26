PANG Hakkında Daha Fazla Bilgi

Pangolin Logosu

Pangolin Fiyatı (PANG)

Listelenmedi

1 PANG / USD Canlı Fiyatı:

--
----
-%14,901D
Pangolin (PANG) Canlı Fiyat Grafiği
Pangolin (PANG) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
24 sa Düşük
24 sa Yüksek

+%8,01

-%14,98

--

--

Pangolin (PANG) canlı fiyatı $0,00008338. PANG, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00007609 ve en yüksek $ 0,0000988 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. PANG için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00010001, en düşük fiyatı ise $ 0,00007609 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, PANG son bir saatte +%8,01 değişim gösterdi, 24 saatte -%14,98 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Pangolin (PANG) Piyasa Bilgileri

Şu anki Pangolin piyasa değeri $ 62,05K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki PANG arzı 745,82M olup, toplam arzı 990039899.7243241. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 82,36K.

Pangolin (PANG) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Pangolin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Pangolin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Pangolin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Pangolin / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0-%14,98
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Pangolin (PANG) Nedir?

Pang is a crypto project on Abstract founded by the Pang Gang. We are serving up art and fun with a side of finance. With weekly updates to Pang Verse comic/Manga series, and consistent meme proliferation, Pang aims to be a leader on Abstract. We understand a level of transparency is necessary, therefore we will always be open to questions. Feel free to dm us on X or join us in our telegram group. Updates to the project will be posted publicly, and community opinion will always be brought into consideration before major decisions are made. Pang is here to play, and here to stay! The journey has begun and the friends we make along the way are the real treasure.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Pangolin (PANG) Kaynağı

Resmi Websitesi

Pangolin Fiyat Tahmini (USD)

Pangolin (PANG) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Pangolin (PANG) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Pangolin için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Pangolin fiyat tahminini hemen kontrol edin!

PANG Varlığından Yerel Para Birimlerine

Pangolin (PANG) Token Ekonomisi

Pangolin (PANG) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. PANG tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Pangolin (PANG) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Pangolin (PANG) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı PANG fiyatı, 0,00008338 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
PANG / USD güncel fiyatı nedir?
PANG / USD güncel fiyatı $ 0,00008338. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Pangolin varlığının piyasa değeri nedir?
PANG piyasa değeri $ 62,05K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki PANG arzı nedir?
Dolaşımdaki PANG arzı, 745,82M USD.
PANG için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
PANG, ATH fiyatı olan 0,00010001 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük PANG fiyatı (ATL) nedir?
PANG, ATL fiyatı olan 0,00007609 USD değerine düştü.
PANG işlem hacmi nedir?
PANG için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
PANG bu yıl daha da yükselir mi?
PANG piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için PANG fiyat tahminine göz atın.
Pangolin (PANG) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
08-25 09:45:00Sektör Haberleri
Son 24 saatte piyasa genelinde tasfiyeler 628 milyon dolara ulaştı, 130.000'den fazla trader tasfiye edildi
08-25 05:44:00Sektör Haberleri
Bitcoin "Wick" Geçici Olarak 112.000 Doların Altına Düştü
08-24 19:48:00Sektör Haberleri
Bitcoin Piyasa Payı %58,23'e Düşerek Bu Yılın Ocak Ayından Beri En Düşük Seviyeye Ulaştı
08-24 03:20:00Sektör Haberleri
Toplam kripto para piyasası değeri 4 trilyon doların üzerine çıktı, 24 saatlik artış %3,8
08-24 02:09:00Sektör Haberleri
Trend olan altcoinler karışık performans gösteriyor, OKB son saatte %2,31 düşerken, BIO son saatte %13,68 yükseliyor
08-24 02:00:00Uzman Görüşleri
Powell: Politika Ayarlaması Gerektiren Risk Dengesinde Değişim

Sorumluluk Reddi

