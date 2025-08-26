Pangolin Fiyatı (PANG)
+%8,01
-%14,98
--
--
Pangolin (PANG) canlı fiyatı $0,00008338. PANG, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00007609 ve en yüksek $ 0,0000988 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. PANG için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00010001, en düşük fiyatı ise $ 0,00007609 oldu.
Kısa vadeli performans açısından, PANG son bir saatte +%8,01 değişim gösterdi, 24 saatte -%14,98 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.
Şu anki Pangolin piyasa değeri $ 62,05K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki PANG arzı 745,82M olup, toplam arzı 990039899.7243241. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 82,36K.
Gün içerisinde, Pangolin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Pangolin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Pangolin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Pangolin / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-%14,98
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
Pang is a crypto project on Abstract founded by the Pang Gang. We are serving up art and fun with a side of finance. With weekly updates to Pang Verse comic/Manga series, and consistent meme proliferation, Pang aims to be a leader on Abstract. We understand a level of transparency is necessary, therefore we will always be open to questions. Feel free to dm us on X or join us in our telegram group. Updates to the project will be posted publicly, and community opinion will always be brought into consideration before major decisions are made. Pang is here to play, and here to stay! The journey has begun and the friends we make along the way are the real treasure.
