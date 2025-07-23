Patience Token Fiyatı (PATIENCE)
Patience Token (PATIENCE), şu anda 3,26 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 9,64M USD piyasa değerine sahiptir. PATIENCE / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, Patience Token / USD fiyat değişimi, $ +0,345083.
Son 30 gün içerisinde, Patience Token / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Patience Token / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Patience Token / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0,345083
|+%11,83
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Patience Token fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+%0,77
+%11,83
--
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
PATIENCE is a hyper deflationary utility token within the TOBYWORLD ecosystem that rewards long‑term commitment to the toby eco system. Holding or finding PATIENCE unlocks higher yields on the forthcoming sacred tokens and whitelists owners for future lore‑land NFT mints in TobyWorld, making PATIENCE the time‑key that ties TOBY, Taboshi Leafs, and SATOSWAP together. It is easy to claim but difficult to own.
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|1 PATIENCE / VND
₫85.786,9
|1 PATIENCE / AUD
A$4,9552
|1 PATIENCE / GBP
￡2,3798
|1 PATIENCE / EUR
€2,771
|1 PATIENCE / USD
$3,26
|1 PATIENCE / MYR
RM13,7572
|1 PATIENCE / TRY
₺131,8344
|1 PATIENCE / JPY
¥475,96
|1 PATIENCE / RUB
₽255,8774
|1 PATIENCE / INR
₹281,5662
|1 PATIENCE / IDR
Rp53.442,6144
|1 PATIENCE / KRW
₩4.496,5506
|1 PATIENCE / PHP
₱185,5918
|1 PATIENCE / EGP
￡E.160,0008
|1 PATIENCE / BRL
R$18,1256
|1 PATIENCE / CAD
C$4,4336
|1 PATIENCE / BDT
৳395,3728
|1 PATIENCE / NGN
₦4.977,0746
|1 PATIENCE / UAH
₴135,6486
|1 PATIENCE / VES
Bs387,94
|1 PATIENCE / CLP
$3.097
|1 PATIENCE / PKR
Rs925,5792
|1 PATIENCE / KZT
₸1.733,1138
|1 PATIENCE / THB
฿104,8742
|1 PATIENCE / TWD
NT$95,6158
|1 PATIENCE / AED
د.إ11,9642
|1 PATIENCE / CHF
Fr2,5754
|1 PATIENCE / HKD
HK$25,5584
|1 PATIENCE / MAD
.د.م29,2422
|1 PATIENCE / MXN
$60,7664
|1 PATIENCE / PLN
zł11,8012
|1 PATIENCE / RON
лв14,0832
|1 PATIENCE / SEK
kr31,0026
|1 PATIENCE / BGN
лв5,4116
|1 PATIENCE / HUF
Ft1.109,215
|1 PATIENCE / CZK
Kč68,3622
|1 PATIENCE / KWD
د.ك0,9943
|1 PATIENCE / ILS
₪10,8558