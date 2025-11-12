Bugünkü Paystream Fiyatı

Bugünkü Paystream (PAYS) fiyatı $ 0,07165 olup, son 24 saatte % 0,15 değişim gösterdi. Mevcut PAYS / USD dönüşüm oranı PAYS başına $ 0,07165 şeklindedir.

Paystream, şu anda piyasa değeri açısından $ 924.279 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 12,90M PAYS şeklindedir. Son 24 saat içinde PAYS, $ 0,065866 (en düşük) ile $ 0,074075 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,082528 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,050091 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, PAYS, son bir saatte +%1,98 ve son 7 günde +%25,52 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Paystream (PAYS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 924,28K$ 924,28K $ 924,28K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,77M$ 1,77M $ 1,77M Dolaşım Arzı 12,90M 12,90M 12,90M Toplam Arz 24.749.989,555398 24.749.989,555398 24.749.989,555398

Şu anki Paystream piyasa değeri $ 924,28K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki PAYS arzı 12,90M olup, toplam arzı 24749989.555398. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,77M.