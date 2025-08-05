pBTC35A (PBTC35A) Nedir?

The protocol consists of pBTC35A tokens and MARS tokens. Each pBTC35A token represents 1TH/s hashrate with pre-determined power ratio, mining rigs would be in Poolin Superhashrate’s custody during life cycle. While net profit on wBTC would be distributed per minutes.

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pBTC35A (PBTC35A) Token Ekonomisi

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