Peengu (PEENGU) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00012483 $ 0,00012483 $ 0,00012483 24 sa Düşük $ 0,00013727 $ 0,00013727 $ 0,00013727 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00012483$ 0,00012483 $ 0,00012483 24 sa Yüksek $ 0,00013727$ 0,00013727 $ 0,00013727 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00014284$ 0,00014284 $ 0,00014284 En Düşük Fiyat $ 0,00011803$ 0,00011803 $ 0,00011803 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,24 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%7,73 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Peengu (PEENGU) canlı fiyatı $0,00012573. PEENGU, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00012483 ve en yüksek $ 0,00013727 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. PEENGU için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00014284, en düşük fiyatı ise $ 0,00011803 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, PEENGU son bir saatte +%0,24 değişim gösterdi, 24 saatte -%7,73 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Peengu (PEENGU) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 123,95K$ 123,95K $ 123,95K Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Toplam Arz 985.868.910,0 985.868.910,0 985.868.910,0

Şu anki Peengu piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki PEENGU arzı 0,00 olup, toplam arzı 985868910.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 123,95K.