Peengu Fiyatı (PEENGU)

1 PEENGU / USD Canlı Fiyatı:

$0,00012562
$0,00012562$0,00012562
-%7,701D
Peengu (PEENGU) Canlı Fiyat Grafiği
Peengu (PEENGU) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,00012483
$ 0,00012483$ 0,00012483
24 sa Düşük
$ 0,00013727
$ 0,00013727$ 0,00013727
24 sa Yüksek

$ 0,00012483
$ 0,00012483$ 0,00012483

$ 0,00013727
$ 0,00013727$ 0,00013727

$ 0,00014284
$ 0,00014284$ 0,00014284

$ 0,00011803
$ 0,00011803$ 0,00011803

+%0,24

-%7,73

--

--

Peengu (PEENGU) canlı fiyatı $0,00012573. PEENGU, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00012483 ve en yüksek $ 0,00013727 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. PEENGU için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00014284, en düşük fiyatı ise $ 0,00011803 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, PEENGU son bir saatte +%0,24 değişim gösterdi, 24 saatte -%7,73 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Peengu (PEENGU) Piyasa Bilgileri

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
----

$ 123,95K
$ 123,95K$ 123,95K

0,00
0,00 0,00

985.868.910,0
985.868.910,0 985.868.910,0

Şu anki Peengu piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki PEENGU arzı 0,00 olup, toplam arzı 985868910.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 123,95K.

Peengu (PEENGU) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Peengu / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Peengu / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Peengu / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Peengu / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0-%7,73
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Peengu (PEENGU) Nedir?

Peengu is a memetoken on Abstract. The artist Tut created this character and challenged anyone to launch a meme with it. Our dev took up the challenge and Peengu was born. Tut approved of the launch and the community started to form. Peengu is all about spreading love around the Abstract ecosystem, so our memes and giveaways are focussed on showcasing other projects we love and proliferating the general Abstract green chain vibes.

Peengu (PEENGU) Kaynağı

Peengu Fiyat Tahmini (USD)

Peengu (PEENGU) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Peengu (PEENGU) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Peengu için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

PEENGU Varlığından Yerel Para Birimlerine

Peengu (PEENGU) Token Ekonomisi

Peengu (PEENGU) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. PEENGU tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Peengu (PEENGU) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Peengu (PEENGU) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı PEENGU fiyatı, 0,00012573 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
PEENGU / USD güncel fiyatı nedir?
PEENGU / USD güncel fiyatı $ 0,00012573. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Peengu varlığının piyasa değeri nedir?
PEENGU piyasa değeri $ 0,00 USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki PEENGU arzı nedir?
Dolaşımdaki PEENGU arzı, 0,00 USD.
PEENGU için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
PEENGU, ATH fiyatı olan 0,00014284 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük PEENGU fiyatı (ATL) nedir?
PEENGU, ATL fiyatı olan 0,00011803 USD değerine düştü.
PEENGU işlem hacmi nedir?
PEENGU için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
PEENGU bu yıl daha da yükselir mi?
PEENGU piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için PEENGU fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-24 17:52:44 (UTC+8)

