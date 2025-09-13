Pek (PEK) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00019532 $ 0,00019532 $ 0,00019532 24 sa Düşük $ 0,00028203 $ 0,00028203 $ 0,00028203 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00019532$ 0,00019532 $ 0,00019532 24 sa Yüksek $ 0,00028203$ 0,00028203 $ 0,00028203 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00030701$ 0,00030701 $ 0,00030701 En Düşük Fiyat $ 0,00019532$ 0,00019532 $ 0,00019532 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%14,20 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%0,23 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Pek (PEK) canlı fiyatı $0,00025136. PEK, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00019532 ve en yüksek $ 0,00028203 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. PEK için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00030701, en düşük fiyatı ise $ 0,00019532 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, PEK son bir saatte +%14,20 değişim gösterdi, 24 saatte +%0,23 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Pek (PEK) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 253,94K$ 253,94K $ 253,94K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 253,94K$ 253,94K $ 253,94K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Pek piyasa değeri $ 253,94K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki PEK arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 253,94K.