Bugünkü Peoples Culture Fiyatı

Bugünkü Peoples Culture (PC) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 11,67 değişim gösterdi. Mevcut PC / USD dönüşüm oranı PC başına $ 0 şeklindedir.

Peoples Culture, şu anda piyasa değeri açısından $ 16.763,14 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B PC şeklindedir. Son 24 saat içinde PC, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, PC, son bir saatte +%0,54 ve son 7 günde -- hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Peoples Culture (PC) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 16,76K$ 16,76K $ 16,76K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 16,76K$ 16,76K $ 16,76K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Peoples Culture piyasa değeri $ 16,76K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki PC arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 16,76K.