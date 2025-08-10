Pepe Inverted Fiyatı (ƎԀƎԀ)
Pepe Inverted (ƎԀƎԀ), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. ƎԀƎԀ / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
MEXC'deki ƎԀƎԀ / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, ƎԀƎԀ fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, Pepe Inverted / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Pepe Inverted / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Pepe Inverted / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Pepe Inverted / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+2,70%
|30 Gün
|$ 0
|+47,54%
|60 Gün
|$ 0
|+34,45%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Pepe Inverted fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
--
+2,70%
+21,50%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
What is the project about? ƎԀƎԀ is a community initiative, featuring a distinctive PEPE Gremlin NFT series, designed to commemorate iconic internet meme characters. This movement aims to foster a secure and trustworthy crypto community, actively opposing scams and rug pulls. What makes your project unique? A A dedicated and enthusiastic community, driven by a strong commitment to community growth and the exchange of innovative ideas. History of your project. An exceptional, meme-worthy smart contract, alongside a resilient community that tirelessly stepped in to revive and successfully take over the project after the original creator abandoned it. What’s next for your project? The next exciting development for the project is the upcoming NFT series. Stay tuned for more details and releases! What can your token be used for? Participating in community growth activities not only helps you feel more connected to the community but also allows you to earn rewards as a token of appreciation for your contributions.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Pepe Inverted (ƎԀƎԀ) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. ƎԀƎԀ tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 ƎԀƎԀ / VND
₫--
|1 ƎԀƎԀ / AUD
A$--
|1 ƎԀƎԀ / GBP
￡--
|1 ƎԀƎԀ / EUR
€--
|1 ƎԀƎԀ / USD
$--
|1 ƎԀƎԀ / MYR
RM--
|1 ƎԀƎԀ / TRY
₺--
|1 ƎԀƎԀ / JPY
¥--
|1 ƎԀƎԀ / ARS
ARS$--
|1 ƎԀƎԀ / RUB
₽--
|1 ƎԀƎԀ / INR
₹--
|1 ƎԀƎԀ / IDR
Rp--
|1 ƎԀƎԀ / KRW
₩--
|1 ƎԀƎԀ / PHP
₱--
|1 ƎԀƎԀ / EGP
￡E.--
|1 ƎԀƎԀ / BRL
R$--
|1 ƎԀƎԀ / CAD
C$--
|1 ƎԀƎԀ / BDT
৳--
|1 ƎԀƎԀ / NGN
₦--
|1 ƎԀƎԀ / UAH
₴--
|1 ƎԀƎԀ / VES
Bs--
|1 ƎԀƎԀ / CLP
$--
|1 ƎԀƎԀ / PKR
Rs--
|1 ƎԀƎԀ / KZT
₸--
|1 ƎԀƎԀ / THB
฿--
|1 ƎԀƎԀ / TWD
NT$--
|1 ƎԀƎԀ / AED
د.إ--
|1 ƎԀƎԀ / CHF
Fr--
|1 ƎԀƎԀ / HKD
HK$--
|1 ƎԀƎԀ / MAD
.د.م--
|1 ƎԀƎԀ / MXN
$--
|1 ƎԀƎԀ / PLN
zł--
|1 ƎԀƎԀ / RON
лв--
|1 ƎԀƎԀ / SEK
kr--
|1 ƎԀƎԀ / BGN
лв--
|1 ƎԀƎԀ / HUF
Ft--
|1 ƎԀƎԀ / CZK
Kč--
|1 ƎԀƎԀ / KWD
د.ك--
|1 ƎԀƎԀ / ILS
₪--