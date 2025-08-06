PepeBull (BEEF) Nedir?

$BEEF is tired of $PORK and $PEPE wannabes. The bull market is coming back in full force, and we need something more unique – we need the PepeBull, which brings luck. The contract starts with 0xBeef69, perfectly fitting the green bull theme. $BEEF is here to make memecoins great again. Launched stealthily with no presale, LP burnt, renounced, and zero taxes, it’s inspired by one of the biggest memes, $PEPE. $BEEF is here to show how a memecoin should perform

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PepeBull (BEEF) Kaynağı Resmi Websitesi

PepeBull (BEEF) Token Ekonomisi

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