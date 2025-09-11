PepeNode (PEPENODE) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Düşük $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0$ 0 $ 0 24 sa Yüksek $ 0$ 0 $ 0 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00001842$ 0,00001842 $ 0,00001842 En Düşük Fiyat $ 0$ 0 $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,70 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%49,12 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

PepeNode (PEPENODE) canlı fiyatı --. PEPENODE, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. PEPENODE için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00001842, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, PEPENODE son bir saatte +%0,70 değişim gösterdi, 24 saatte +%49,12 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

PepeNode (PEPENODE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 13,53K$ 13,53K $ 13,53K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 13,53K$ 13,53K $ 13,53K Dolaşım Arzı 420,69B 420,69B 420,69B Toplam Arz 420.690.000.000,0 420.690.000.000,0 420.690.000.000,0

Şu anki PepeNode piyasa değeri $ 13,53K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki PEPENODE arzı 420,69B olup, toplam arzı 420690000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 13,53K.