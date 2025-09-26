PePeonTron (PEPEONTRON) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,03918539 $ 0,03918539 $ 0,03918539 24 sa Düşük $ 0,04159271 $ 0,04159271 $ 0,04159271 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,03918539$ 0,03918539 $ 0,03918539 24 sa Yüksek $ 0,04159271$ 0,04159271 $ 0,04159271 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,090464$ 0,090464 $ 0,090464 En Düşük Fiyat $ 0,03830918$ 0,03830918 $ 0,03830918 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,34 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%1,70 Fiyat Değişimi (7 G) -%7,53 Fiyat Değişimi (7 G) -%7,53

PePeonTron (PEPEONTRON) canlı fiyatı $0,04024697. PEPEONTRON, son 24 saat içinde en düşük $ 0,03918539 ve en yüksek $ 0,04159271 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. PEPEONTRON için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,090464, en düşük fiyatı ise $ 0,03830918 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, PEPEONTRON son bir saatte +%0,34 değişim gösterdi, 24 saatte -%1,70 ve son 7 günde -%7,53 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

PePeonTron (PEPEONTRON) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 40,25M$ 40,25M $ 40,25M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 40,25M$ 40,25M $ 40,25M Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki PePeonTron piyasa değeri $ 40,25M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki PEPEONTRON arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 40,25M.