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PepsiCo xStock Fiyatı (PEPX)

PepsiCo xStock (PEPX) Canlı Fiyat Grafiği

$143,76
$143,76$143,76
+%0,201D
USD

Bugünkü PepsiCo xStock (PEPX) Fiyatı

PepsiCo xStock (PEPX), şu anda 143,76 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 38,54K USD piyasa değerine sahiptir. PEPX / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

PepsiCo xStock Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%0,20
PepsiCo xStock 24 saatlik fiyat değişimi
268,07 USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında PepsiCo xStock (PEPX) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, PepsiCo xStock / USD fiyat değişimi, $ +0,292262.
Son 30 gün içerisinde, PepsiCo xStock / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, PepsiCo xStock / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, PepsiCo xStock / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,292262+%0,20
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

PepsiCo xStock (PEPX) Fiyat Analizi

En güncel PepsiCo xStock fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 142,11
$ 142,11$ 142,11

$ 144,02
$ 144,02$ 144,02

$ 144,02
$ 144,02$ 144,02

-%0,00

+%0,20

--

PepsiCo xStock (PEPX) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 38,54K
$ 38,54K$ 38,54K

--
----

268,07
268,07 268,07

PepsiCo xStock (PEPX) Nedir?

"For too long, investing has come with barriers. Borders. Brokers. Limitations. It’s been complicated, costly, and — for millions — out of reach. xStocks were created to change that. xStocks are tokenized stocks. They’re backed 1:1 by the underlying assets, composable with DeFi protocols, compliant with EU regulations, accessible to non-US users, and provide a legal claim to the value of the stock. xStocks enable easy access to 57 US Stocks and ETFs to regular users through top centralized and decentralized exchanges, and can be integrated with other DeFi protocols like any other token."

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PepsiCo xStock (PEPX) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

PepsiCo xStock (PEPX) Token Ekonomisi

PepsiCo xStock (PEPX) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. PEPX tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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PEPX Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 PEPX / VND
3.783.044,4
1 PEPX / AUD
A$219,9528
1 PEPX / GBP
106,3824
1 PEPX / EUR
123,6336
1 PEPX / USD
$143,76
1 PEPX / MYR
RM608,1048
1 PEPX / TRY
5.832,3432
1 PEPX / JPY
¥21.276,48
1 PEPX / ARS
ARS$185.735,0448
1 PEPX / RUB
11.607,1824
1 PEPX / INR
12.517,1832
1 PEPX / IDR
Rp2.356.720,9344
1 PEPX / KRW
198.562,7496
1 PEPX / PHP
8.220,1968
1 PEPX / EGP
￡E.6.992,4864
1 PEPX / BRL
R$800,7432
1 PEPX / CAD
C$196,9512
1 PEPX / BDT
17.678,1672
1 PEPX / NGN
219.816,228
1 PEPX / UAH
6.014,9184
1 PEPX / VES
Bs17.538,72
1 PEPX / CLP
$138.009,6
1 PEPX / PKR
Rs40.701,3312
1 PEPX / KZT
78.172,3752
1 PEPX / THB
฿4.653,5112
1 PEPX / TWD
NT$4.265,3592
1 PEPX / AED
د.إ527,5992
1 PEPX / CHF
Fr115,008
1 PEPX / HKD
HK$1.127,0784
1 PEPX / MAD
.د.م1.305,3408
1 PEPX / MXN
$2.692,6248
1 PEPX / PLN
530,4744
1 PEPX / RON
лв629,6688
1 PEPX / SEK
kr1.384,4088
1 PEPX / BGN
лв242,9544
1 PEPX / HUF
Ft49.692,0816
1 PEPX / CZK
3.054,9
1 PEPX / KWD
د.ك43,8468
1 PEPX / ILS
483,0336