Perpcoin (PERPCOIN) Nedir?

Perpcoin is a memecoin on hyperEVM and hypercore spot. We are aiming to be the main memecoin representing the platform, because hyperliquid started as a decentralized platform to trade perpetual crypto futures. The token has been live for over a month and has maintained a strong marketcap and holder base. We have already engrained ourselves one of the top memes on the platform and continue to grow.

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Perpcoin (PERPCOIN) Kaynağı Resmi Websitesi

Perpcoin (PERPCOIN) Token Ekonomisi

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