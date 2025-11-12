Bugünkü Perpetual Exchange Protocol Fiyatı

Bugünkü Perpetual Exchange Protocol (PERC) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 28,84 değişim gösterdi. Mevcut PERC / USD dönüşüm oranı PERC başına -- şeklindedir.

Perpetual Exchange Protocol, şu anda piyasa değeri açısından $ 157.790 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 997,97M PERC şeklindedir. Son 24 saat içinde PERC, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,0012299 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, PERC, son bir saatte -%0,03 ve son 7 günde -%14,74 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Perpetual Exchange Protocol (PERC) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 157,79K$ 157,79K $ 157,79K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 157,79K$ 157,79K $ 157,79K Dolaşım Arzı 997,97M 997,97M 997,97M Toplam Arz 997.972.043,187313 997.972.043,187313 997.972.043,187313

