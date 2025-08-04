PERQ (PERQ) Nedir?

PERQ brings Supercharged Launchpools to Ethereum and Arbitrum. The concept is simple. Stake your idle Stablecoins (USDT, USDC, or DAI) or ETH in our PERQ Pools to earn your favorite tokens of today or tomorrow. PERQ offers users pools where they exchange their yield for unlaunched tokens, which will be released on TGE without any locks. Similarly, the user's stake is never locked and can always be withdrawn

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PERQ (PERQ) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

PERQ (PERQ) Token Ekonomisi

PERQ (PERQ) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. PERQ tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!