Petals (PTS) Nedir?

Petals is a Web3.0 short video creation and social platform built entirely on blockchain technology, which facilitates value transfer and fair distribution for all users of the protocol. Its innate incentive mechanism is the biggest supporter of the coming Web3.0 era. Through the redistribution of value, content consumers, content producers, backend service providers or advertisers - are all able to create value and generate their own wealth. Everybody benefits.

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Petals (PTS) Kaynağı Resmi Websitesi

Petals (PTS) Token Ekonomisi

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