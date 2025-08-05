Phoenix Blockchain Fiyatı (PHX)
Phoenix Blockchain (PHX), şu anda 0,01073408 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 82,28K USD piyasa değerine sahiptir. PHX / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, Phoenix Blockchain / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Phoenix Blockchain / USD fiyat değişimi, $ -0,0003495048.
Son 60 gün içerisinde, Phoenix Blockchain / USD fiyat değişimi, $ +0,0460593372.
Son 90 gün içerisinde, Phoenix Blockchain / USD fiyat değişimi, $ +0,008744417242437263.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-%0,01
|30 Gün
|$ -0,0003495048
|-%3,25
|60 Gün
|$ +0,0460593372
|+%429,09
|90 Gün
|$ +0,008744417242437263
|+%439,49
En güncel Phoenix Blockchain fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Phoenix Blockchain (PHX), launched in November 2021, stands as a pioneering force in the cryptocurrency utility space, backed by a robust team of over 50 collaborators and a vibrant volunteer community. Designed as an all-encompassing blockchain solution, PHX addresses the need for a platform that is both inclusive and efficient. Its defining feature is the extremely low transaction fees, which significantly lower the barrier to entry and foster an environment where innovation and creativity can thrive. This approach positions PHX as an accessible and appealing option for a wide range of users, setting it apart in the competitive blockchain ecosystem. The PHX ecosystem is set to expand with the launch of key platforms that promise to enrich user experience and drive widespread adoption. FireSea, an NFT marketplace, will offer creators and artists a dynamic space to trade and display digital assets. Meanwhile, FireSwap, a decentralized exchange and token marketplace, aims to redefine token trading with its user-friendly and secure environment. Additionally, FireSwag, a merchandise store, will further engage the community and strengthen the PHX brand presence. These strategic developments underscore PHX's commitment to creating a comprehensive, low cost, and user-focused blockchain environment.
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|1 PHX / VND
₫282,4673152
|1 PHX / AUD
A$0,0165304832
|1 PHX / GBP
￡0,00805056
|1 PHX / EUR
€0,0092313088
|1 PHX / USD
$0,01073408
|1 PHX / MYR
RM0,0454051584
|1 PHX / TRY
₺0,436340352
|1 PHX / JPY
¥1,56717568
|1 PHX / ARS
ARS$14,564536448
|1 PHX / RUB
₽0,8567942656
|1 PHX / INR
₹0,9432036096
|1 PHX / IDR
Rp175,9684964352
|1 PHX / KRW
₩14,8671301632
|1 PHX / PHP
₱0,615599488
|1 PHX / EGP
￡E.0,520066176
|1 PHX / BRL
R$0,05903744
|1 PHX / CAD
C$0,0147056896
|1 PHX / BDT
৳1,3071962624
|1 PHX / NGN
₦16,3629242112
|1 PHX / UAH
₴0,4478258176
|1 PHX / VES
Bs1,35249408
|1 PHX / CLP
$10,36912128
|1 PHX / PKR
Rs3,0347390976
|1 PHX / KZT
₸5,795866496
|1 PHX / THB
฿0,3474621696
|1 PHX / TWD
NT$0,3207343104
|1 PHX / AED
د.إ0,0393940736
|1 PHX / CHF
Fr0,008587264
|1 PHX / HKD
HK$0,084262528
|1 PHX / MAD
.د.م0,0973581056
|1 PHX / MXN
$0,2029814528
|1 PHX / PLN
zł0,0396087552
|1 PHX / RON
лв0,0470152704
|1 PHX / SEK
kr0,1036912128
|1 PHX / BGN
лв0,0181405952
|1 PHX / HUF
Ft3,7026135552
|1 PHX / CZK
Kč0,2278845184
|1 PHX / KWD
د.ك0,0032738944
|1 PHX / ILS
₪0,0366032128