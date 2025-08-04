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Phoenixcoin Fiyatı (PXC)

Listelenmedi

Phoenixcoin (PXC) Canlı Fiyat Grafiği

$0,01378816
$0,01378816$0,01378816
+%1,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Phoenixcoin (PXC) Fiyatı

Phoenixcoin (PXC), şu anda 0,01378816 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 1,28M USD piyasa değerine sahiptir. PXC / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Phoenixcoin Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%1,03
Phoenixcoin 24 saatlik fiyat değişimi
92,56M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Phoenixcoin (PXC) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Phoenixcoin / USD fiyat değişimi, $ +0,00014042.
Son 30 gün içerisinde, Phoenixcoin / USD fiyat değişimi, $ +0,0045233479.
Son 60 gün içerisinde, Phoenixcoin / USD fiyat değişimi, $ +0,0022155849.
Son 90 gün içerisinde, Phoenixcoin / USD fiyat değişimi, $ +0,004151736635994487.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00014042+%1,03
30 Gün$ +0,0045233479+%32,81
60 Gün$ +0,0022155849+%16,07
90 Gün$ +0,004151736635994487+%43,08

Phoenixcoin (PXC) Fiyat Analizi

En güncel Phoenixcoin fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,01364774
$ 0,01364774$ 0,01364774

$ 0,01384417
$ 0,01384417$ 0,01384417

$ 0,102731
$ 0,102731$ 0,102731

-%0,31

+%1,03

+%6,15

Phoenixcoin (PXC) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 1,28M
$ 1,28M$ 1,28M

--
----

92,56M
92,56M 92,56M

Phoenixcoin (PXC) Nedir?

Phoenixcoin was founded by Phenix Crypto Systems Network Inc., owned and operated by John Carmiche (JohnCar) and Michael Burns (iamatrix). The first block was mined (generated) on the 8th of May 2013, but the currency wasn't released to public until about 20000 blocks which resulted in a pre-mine of about 1 million coins. The original name was Phenixcoin. The coin was supposed to be used for various projects by the founding company such as Phenix Poker or Phenix Safe Trade. On the 11th of July 2013, Phoenixcoin together with Feathercoin and Worldcoin established the UNOCS (United Open Currency Solutions), an alliance aimed at joint development and promotion. Unfortunately, the alliance fell apart later due to poor development and project management after the withdrawal of Feathercoin.

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Phoenixcoin (PXC) Kaynağı

Resmi Websitesi

Phoenixcoin (PXC) Token Ekonomisi

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PXC Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 PXC / VND
362,8354304
1 PXC / AUD
A$0,0212337664
1 PXC / GBP
0,01034112
1 PXC / EUR
0,0118578176
1 PXC / USD
$0,01378816
1 PXC / MYR
RM0,0583239168
1 PXC / TRY
0,5607644672
1 PXC / JPY
¥2,02685952
1 PXC / ARS
ARS$18,7593432064
1 PXC / RUB
1,1019497472
1 PXC / INR
1,211979264
1 PXC / IDR
Rp226,0353736704
1 PXC / KRW
19,0971531264
1 PXC / PHP
0,7904752128
1 PXC / EGP
￡E.0,668036352
1 PXC / BRL
R$0,07583488
1 PXC / CAD
C$0,0188897792
1 PXC / BDT
1,6791221248
1 PXC / NGN
21,0185332224
1 PXC / UAH
0,5752420352
1 PXC / VES
Bs1,72352
1 PXC / CLP
$13,31936256
1 PXC / PKR
Rs3,91928448
1 PXC / KZT
7,444916992
1 PXC / THB
฿0,4464606208
1 PXC / TWD
NT$0,412265984
1 PXC / AED
د.إ0,0506025472
1 PXC / CHF
Fr0,011030528
1 PXC / HKD
HK$0,1080991744
1 PXC / MAD
.د.م0,1249207296
1 PXC / MXN
$0,2596310528
1 PXC / PLN
0,0508783104
1 PXC / RON
лв0,0603921408
1 PXC / SEK
kr0,1331936256
1 PXC / BGN
лв0,0231641088
1 PXC / HUF
Ft4,7560879104
1 PXC / CZK
0,2928605184
1 PXC / KWD
د.ك0,0042053888
1 PXC / ILS
0,0470176256