PhoenixDAO (PHNX) Nedir?

The Phoenix DAO foundation is launching a new token (PHNX) that is forked from an existing open-source community driven project, Hydro Blockchain (formally known as Project Hydro). Phoenix DAO solves the centralized issues at the core of the original Hydro project with a community built DAO, a healthier token distribution plan with built-in smart contracts, added use cases, and an updated token supply. The PHNX ecosystem includes the following protocols; Authentication, Identity, Payments, Storage, Tokenization which will be the backbone of the ecosystem fuelling the dApp Store and an Events Marketplace

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PhoenixDAO (PHNX) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

PhoenixDAO (PHNX) Token Ekonomisi

PhoenixDAO (PHNX) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. PHNX tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!