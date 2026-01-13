Bugünkü pibble Fiyatı

Bugünkü pibble (PIBBLE) fiyatı $ 0,0000868 olup, son 24 saatte % 7,44 değişim gösterdi. Mevcut PIBBLE / USD dönüşüm oranı PIBBLE başına $ 0,0000868 şeklindedir.

pibble, şu anda piyasa değeri açısından $ 85.999 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,44M PIBBLE şeklindedir. Son 24 saat içinde PIBBLE, $ 0,00008335 (en düşük) ile $ 0,00009599 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00593571 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00007281 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, PIBBLE, son bir saatte -%1,02 ve son 7 günde -%34,34 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

pibble (PIBBLE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 86,00K$ 86,00K $ 86,00K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 86,00K$ 86,00K $ 86,00K Dolaşım Arzı 999,44M 999,44M 999,44M Toplam Arz 999.436.253,212578 999.436.253,212578 999.436.253,212578

