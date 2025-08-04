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PiP Fiyatı (PIP)

Listelenmedi

PiP (PIP) Canlı Fiyat Grafiği

$10,87
$10,87$10,87
-%1,201D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü PiP (PIP) Fiyatı

PiP (PIP), şu anda 10,87 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 8,54M USD piyasa değerine sahiptir. PIP / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

PiP Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-%1,27
PiP 24 saatlik fiyat değişimi
786,09K USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında PiP (PIP) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, PiP / USD fiyat değişimi, $ -0,14076108293315.
Son 30 gün içerisinde, PiP / USD fiyat değişimi, $ -3,4877808100.
Son 60 gün içerisinde, PiP / USD fiyat değişimi, $ -5,4746102800.
Son 90 gün içerisinde, PiP / USD fiyat değişimi, $ +1,181057646402256.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,14076108293315-%1,27
30 Gün$ -3,4877808100-%32,08
60 Gün$ -5,4746102800-%50,36
90 Gün$ +1,181057646402256+%12,19

PiP (PIP) Fiyat Analizi

En güncel PiP fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 10,79
$ 10,79$ 10,79

$ 11,3
$ 11,3$ 11,3

$ 81,08
$ 81,08$ 81,08

+%0,08

-%1,27

-%25,44

PiP (PIP) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 8,54M
$ 8,54M$ 8,54M

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786,09K
786,09K 786,09K

PiP (PIP) Nedir?

PiP is the liquid mascot of the HyperLiquid ecosystem. Although PiP is smol, it knows that even the tiniest PiP can create waves of change, bringing liquid vibes with a splash of playfulness. PiP, who speaks fluent Pipanese, is all about spreading joy and friendliness. Whether diving into PiP's stream of consciousness or making a splash in the crypto community, PiP embodies the essence of being hyperliquid with freshness and originality. Join PiP’s journey and let’s ride the waves together💧

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PiP (PIP) Kaynağı

Resmi Websitesi

PiP (PIP) Token Ekonomisi

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PIP Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 PIP / VND
286.044,05
1 PIP / AUD
A$16,7398
1 PIP / GBP
8,1525
1 PIP / EUR
9,3482
1 PIP / USD
$10,87
1 PIP / MYR
RM45,9801
1 PIP / TRY
442,0829
1 PIP / JPY
¥1.597,89
1 PIP / ARS
ARS$14.829,3975
1 PIP / RUB
866,8825
1 PIP / INR
952,7555
1 PIP / IDR
Rp178.196,6928
1 PIP / KRW
15.034,5144
1 PIP / PHP
623,0684
1 PIP / EGP
￡E.526,3254
1 PIP / BRL
R$60,1111
1 PIP / CAD
C$14,8919
1 PIP / BDT
1.323,7486
1 PIP / NGN
16.570,1193
1 PIP / UAH
453,4964
1 PIP / VES
Bs1.337,01
1 PIP / CLP
$10.522,16
1 PIP / PKR
Rs3.080,9928
1 PIP / KZT
5.869,2565
1 PIP / THB
฿352,4054
1 PIP / TWD
NT$324,4695
1 PIP / AED
د.إ39,8929
1 PIP / CHF
Fr8,696
1 PIP / HKD
HK$85,2208
1 PIP / MAD
.د.م98,4822
1 PIP / MXN
$204,7908
1 PIP / PLN
40,1103
1 PIP / RON
лв47,6106
1 PIP / SEK
kr105,0042
1 PIP / BGN
лв18,2616
1 PIP / HUF
Ft3.743,0845
1 PIP / CZK
230,9875
1 PIP / KWD
د.ك3,31535
1 PIP / ILS
36,958