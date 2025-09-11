PIXTEL (PIXTEL) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,0000793 $ 0,0000793 $ 0,0000793 24 sa Düşük $ 0,00013876 $ 0,00013876 $ 0,00013876 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,0000793$ 0,0000793 $ 0,0000793 24 sa Yüksek $ 0,00013876$ 0,00013876 $ 0,00013876 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00013876$ 0,00013876 $ 0,00013876 En Düşük Fiyat $ 0,0000793$ 0,0000793 $ 0,0000793 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%2,89 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%55,54 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

PIXTEL (PIXTEL) canlı fiyatı $0,00012691. PIXTEL, son 24 saat içinde en düşük $ 0,0000793 ve en yüksek $ 0,00013876 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. PIXTEL için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00013876, en düşük fiyatı ise $ 0,0000793 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, PIXTEL son bir saatte -%2,89 değişim gösterdi, 24 saatte +%55,54 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

PIXTEL (PIXTEL) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 128,97K$ 128,97K $ 128,97K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 128,97K$ 128,97K $ 128,97K Dolaşım Arzı 999,96M 999,96M 999,96M Toplam Arz 999.956.327,0 999.956.327,0 999.956.327,0

Şu anki PIXTEL piyasa değeri $ 128,97K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki PIXTEL arzı 999,96M olup, toplam arzı 999956327.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 128,97K.