Plan Bee (PLANB) Fiyat Bilgileri (USD)

Plan Bee (PLANB) canlı fiyatı --. PLANB, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. PLANB için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, PLANB son bir saatte -%0,61 değişim gösterdi, 24 saatte -%3,27 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Plan Bee (PLANB) Piyasa Bilgileri

Şu anki Plan Bee piyasa değeri $ 331,69K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki PLANB arzı 990,20M olup, toplam arzı 990197555.5912089. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 331,69K.