PLANZ (Z) Nedir?

PLANZ.inc will issue $Z as a corporate token. Unlike tokens dedicated to specific DApps (such as games or DeFi), $Z is associated with all 10+ projects in which PLANZ.inc is involved. How tokens will be used after buyback A certain percentage of the revenue from each project will be used to buy back **$Z tokens** and distribute the tokens as follows: 50% → Distributed as $Z staking rewards 50% → Stored as **treasury** and used for future reward distributions This mechanism will sustainably increase the value of $Z and support the development of the entire PLANZ.inc ecosystem. In addition, PLANZ.inc will use a portion of the revenue from each project it operates or partners with to buy back $Z.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

PLANZ (Z) Kaynağı Resmi Websitesi

PLANZ (Z) Token Ekonomisi

PLANZ (Z) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. Z tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!