PPAY Hakkında Daha Fazla Bilgi

PPAY Fiyat Bilgileri

PPAY Resmi Websitesi

PPAY Token Ekonomisi

PPAY Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Plasma Finance Logosu

Plasma Finance Fiyatı (PPAY)

Listelenmedi

Plasma Finance (PPAY) Canlı Fiyat Grafiği

$0,00042833
$0,00042833$0,00042833
+%5,501D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Plasma Finance (PPAY) Fiyatı

Plasma Finance (PPAY), şu anda 0,00042792 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 406,22K USD piyasa değerine sahiptir. PPAY / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Plasma Finance Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%5,40
Plasma Finance 24 saatlik fiyat değişimi
950,00M USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki PPAY / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, PPAY fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında Plasma Finance (PPAY) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Plasma Finance / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Plasma Finance / USD fiyat değişimi, $ +0,0002549154.
Son 60 gün içerisinde, Plasma Finance / USD fiyat değişimi, $ +0,0005792736.
Son 90 gün içerisinde, Plasma Finance / USD fiyat değişimi, $ +0,00020768603598331701.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+%5,40
30 Gün$ +0,0002549154+%59,57
60 Gün$ +0,0005792736+%135,37
90 Gün$ +0,00020768603598331701+%94,30

Plasma Finance (PPAY) Fiyat Analizi

En güncel Plasma Finance fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,0004058
$ 0,0004058$ 0,0004058

$ 0,00043017
$ 0,00043017$ 0,00043017

$ 0,42608
$ 0,42608$ 0,42608

-%0,10

+%5,40

+%32,89

Plasma Finance (PPAY) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 406,22K
$ 406,22K$ 406,22K

--
----

950,00M
950,00M 950,00M

Plasma Finance (PPAY) Nedir?

Plasma.Finance is a cross-chain DeFi aggregator and portfolio management platform.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Plasma Finance (PPAY) Kaynağı

Resmi Websitesi

Plasma Finance (PPAY) Token Ekonomisi

Plasma Finance (PPAY) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. PPAY tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Plasma Finance (PPAY) Hakkında Diğer Sorular

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

PPAY Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 PPAY / VND
11,2607148
1 PPAY / AUD
A$0,0006589968
1 PPAY / GBP
0,00032094
1 PPAY / EUR
0,0003680112
1 PPAY / USD
$0,00042792
1 PPAY / MYR
RM0,0018101016
1 PPAY / TRY
0,0174035064
1 PPAY / JPY
¥0,06290424
1 PPAY / ARS
ARS$0,5822022768
1 PPAY / RUB
0,0341993664
1 PPAY / INR
0,037614168
1 PPAY / IDR
Rp7,0150808448
1 PPAY / KRW
0,5926863168
1 PPAY / PHP
0,0245326536
1 PPAY / EGP
￡E.0,020732724
1 PPAY / BRL
R$0,00235356
1 PPAY / CAD
C$0,0005862504
1 PPAY / BDT
0,0521120976
1 PPAY / NGN
0,6523169688
1 PPAY / UAH
0,0178528224
1 PPAY / VES
Bs0,05349
1 PPAY / CLP
$0,41337072
1 PPAY / PKR
Rs0,12163626
1 PPAY / KZT
0,231055404
1 PPAY / THB
฿0,0138560496
1 PPAY / TWD
NT$0,012794808
1 PPAY / AED
د.إ0,0015704664
1 PPAY / CHF
Fr0,000342336
1 PPAY / HKD
HK$0,0033548928
1 PPAY / MAD
.د.م0,0038769552
1 PPAY / MXN
$0,0080577336
1 PPAY / PLN
0,0015790248
1 PPAY / RON
лв0,0018742896
1 PPAY / SEK
kr0,0041337072
1 PPAY / BGN
лв0,0007189056
1 PPAY / HUF
Ft0,1476067248
1 PPAY / CZK
0,0090890208
1 PPAY / KWD
د.ك0,0001305156
1 PPAY / ILS
0,0014592072