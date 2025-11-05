Playbux (PBUX) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00069952 $ 0,00069952 $ 0,00069952 24 sa Düşük $ 0,00086979 $ 0,00086979 $ 0,00086979 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00069952$ 0,00069952 $ 0,00069952 24 sa Yüksek $ 0,00086979$ 0,00086979 $ 0,00086979 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,388009$ 0,388009 $ 0,388009 En Düşük Fiyat $ 0,00009001$ 0,00009001 $ 0,00009001 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%2,21 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%2,44 Fiyat Değişimi (7 G) +%176,82 Fiyat Değişimi (7 G) +%176,82

Playbux (PBUX) canlı fiyatı $0,00072436. PBUX, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00069952 ve en yüksek $ 0,00086979 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. PBUX için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,388009, en düşük fiyatı ise $ 0,00009001 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, PBUX son bir saatte +%2,21 değişim gösterdi, 24 saatte -%2,44 ve son 7 günde +%176,82 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Playbux (PBUX) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 280,22K$ 280,22K $ 280,22K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 286,67K$ 286,67K $ 286,67K Dolaşım Arzı 386,85M 386,85M 386,85M Toplam Arz 395.760.192,33 395.760.192,33 395.760.192,33

Şu anki Playbux piyasa değeri $ 280,22K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki PBUX arzı 386,85M olup, toplam arzı 395760192.33. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 286,67K.