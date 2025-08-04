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Pluton Fiyatı (PLU)

Listelenmedi

Pluton (PLU) Canlı Fiyat Grafiği

$0,59684
$0,59684$0,59684
+%2,901D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Pluton (PLU) Fiyatı

Pluton (PLU), şu anda 0,596843 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 6,19M USD piyasa değerine sahiptir. PLU / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Pluton Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%3,00
Pluton 24 saatlik fiyat değişimi
10,50M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Pluton (PLU) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Pluton / USD fiyat değişimi, $ +0,01736992.
Son 30 gün içerisinde, Pluton / USD fiyat değişimi, $ +0,0396918500.
Son 60 gün içerisinde, Pluton / USD fiyat değişimi, $ -0,0796239890.
Son 90 gün içerisinde, Pluton / USD fiyat değişimi, $ -0,132247261218411.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,01736992+%3,00
30 Gün$ +0,0396918500+%6,65
60 Gün$ -0,0796239890-%13,34
90 Gün$ -0,132247261218411-%18,13

Pluton (PLU) Fiyat Analizi

En güncel Pluton fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,579187
$ 0,579187$ 0,579187

$ 0,607654
$ 0,607654$ 0,607654

$ 32,76
$ 32,76$ 32,76

+%1,27

+%3,00

-%13,46

Pluton (PLU) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 6,19M
$ 6,19M$ 6,19M

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10,50M
10,50M 10,50M

Pluton (PLU) Nedir?

Plutons are digital tokens issued to users on the Ethereum blockchain, these are native to the Plutus app. To provide an analogy, these tokens are similar to cash back or frequent flier miles. As a user, you will automatically be rewarded with a 3%* rebate in Plutons for every Bitcoin deposit you make towards a purchase. Plutons can be used within the Plutus app in the same way as Bitcoins. This means that you can use Plutons to charge your contactless balance just as you would with BTC, with the added benefit of zero fees and instant conversions.

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Pluton (PLU) Kaynağı

Resmi Websitesi

Pluton (PLU) Token Ekonomisi

Pluton (PLU) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. PLU tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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PLU Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 PLU / VND
15.705,923545
1 PLU / AUD
A$0,91913822
1 PLU / GBP
0,44763225
1 PLU / EUR
0,51328498
1 PLU / USD
$0,596843
1 PLU / MYR
RM2,52464589
1 PLU / TRY
24,27360481
1 PLU / JPY
¥87,735921
1 PLU / ARS
ARS$814,24306275
1 PLU / RUB
47,59822925
1 PLU / INR
52,31328895
1 PLU / IDR
Rp9.784,30990992
1 PLU / KRW
825,50549016
1 PLU / PHP
34,21104076
1 PLU / EGP
￡E.28,89913806
1 PLU / BRL
R$3,30054179
1 PLU / CAD
C$0,81767491
1 PLU / BDT
72,68354054
1 PLU / NGN
909,82150077
1 PLU / UAH
24,90028996
1 PLU / VES
Bs73,411689
1 PLU / CLP
$577,744024
1 PLU / PKR
Rs169,16917992
1 PLU / KZT
322,26537785
1 PLU / THB
฿19,34965006
1 PLU / TWD
NT$17,81576355
1 PLU / AED
د.إ2,19041381
1 PLU / CHF
Fr0,4774744
1 PLU / HKD
HK$4,67924912
1 PLU / MAD
.د.م5,40739758
1 PLU / MXN
$11,24452212
1 PLU / PLN
2,20235067
1 PLU / RON
лв2,61417234
1 PLU / SEK
kr5,76550338
1 PLU / BGN
лв1,00269624
1 PLU / HUF
Ft205,52288705
1 PLU / CZK
12,68291375
1 PLU / KWD
د.ك0,182037115
1 PLU / ILS
2,0292662