PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00512157 $ 0,00512157 $ 0,00512157 24 sa Düşük $ 0,00766295 $ 0,00766295 $ 0,00766295 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00512157$ 0,00512157 $ 0,00512157 24 sa Yüksek $ 0,00766295$ 0,00766295 $ 0,00766295 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00766295$ 0,00766295 $ 0,00766295 En Düşük Fiyat $ 0,00512157$ 0,00512157 $ 0,00512157 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%2,54 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%10,27 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) canlı fiyatı $0,00612785. CTDA, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00512157 ve en yüksek $ 0,00766295 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. CTDA için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00766295, en düşük fiyatı ise $ 0,00512157 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, CTDA son bir saatte -%2,54 değişim gösterdi, 24 saatte -%10,27 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 919,18K$ 919,18K $ 919,18K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 6,13M$ 6,13M $ 6,13M Dolaşım Arzı 150,00M 150,00M 150,00M Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki PokPok Agent Brain by Virtuals piyasa değeri $ 919,18K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki CTDA arzı 150,00M olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 6,13M.