Bugünkü Polly Penguin Fiyatı

Bugünkü Polly Penguin (POLLY) fiyatı $ 0,00121628 olup, son 24 saatte % 16,11 değişim gösterdi. Mevcut POLLY / USD dönüşüm oranı POLLY başına $ 0,00121628 şeklindedir.

Polly Penguin, şu anda piyasa değeri açısından $ 1.201.521 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,99M POLLY şeklindedir. Son 24 saat içinde POLLY, $ 0,00118528 (en düşük) ile $ 0,00153405 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00161563 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, POLLY, son bir saatte +%1,77 ve son 7 günde -- hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Polly Penguin (POLLY) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,20M$ 1,20M $ 1,20M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,20M$ 1,20M $ 1,20M Dolaşım Arzı 999,99M 999,99M 999,99M Toplam Arz 999.992.907,396512 999.992.907,396512 999.992.907,396512

Şu anki Polly Penguin piyasa değeri $ 1,20M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki POLLY arzı 999,99M olup, toplam arzı 999992907.396512. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,20M.