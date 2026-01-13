Bugünkü PolyPort Fiyatı

Bugünkü PolyPort (POLYPORT) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 35,70 değişim gösterdi. Mevcut POLYPORT / USD dönüşüm oranı POLYPORT başına $ 0 şeklindedir.

PolyPort, şu anda piyasa değeri açısından $ 56.277 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,90M POLYPORT şeklindedir. Son 24 saat içinde POLYPORT, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, POLYPORT, son bir saatte -%2,68 ve son 7 günde +%30,33 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

PolyPort (POLYPORT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 56,28K$ 56,28K $ 56,28K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 56,28K$ 56,28K $ 56,28K Dolaşım Arzı 999,90M 999,90M 999,90M Toplam Arz 999.896.636,555677 999.896.636,555677 999.896.636,555677

