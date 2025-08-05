PONK (PONK) Nedir?

Ponk is a meme that is based on the latest craze Pochita. For context, the dog from $BONK is based on is called Balltze. Pochita is Balltze's family and adds an interesting story to the history of BONK. This is a 100% memecoin with a fresh spin on BONK. Built on Solana, which is currently the home of dog coins and BONK. This coin will aim to also help dog charities and get the word out about dog cruelty. Balltze = BONK Pochita = PONK

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PONK (PONK) Kaynağı Resmi Websitesi

PONK (PONK) Token Ekonomisi

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