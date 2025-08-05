POOP Hakkında Daha Fazla Bilgi

POOP Fiyat Bilgileri

POOP Resmi Websitesi

POOP Token Ekonomisi

POOP Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

PooChain V2 Logosu

PooChain V2 Fiyatı (POOP)

Listelenmedi

PooChain V2 (POOP) Canlı Fiyat Grafiği

--
----
+3.00%1D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü PooChain V2 (POOP) Fiyatı

PooChain V2 (POOP), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 43.58K USD piyasa değerine sahiptir. POOP / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

PooChain V2 Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+3.08%
PooChain V2 24 saatlik fiyat değişimi
999.78M USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki POOP / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, POOP fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında PooChain V2 (POOP) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, PooChain V2 / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, PooChain V2 / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, PooChain V2 / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, PooChain V2 / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+3.08%
30 Gün$ 0-52.95%
60 Gün$ 0-52.30%
90 Gün$ 0--

PooChain V2 (POOP) Fiyat Analizi

En güncel PooChain V2 fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-1.08%

+3.08%

-23.46%

PooChain V2 (POOP) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 43.58K
$ 43.58K$ 43.58K

--
----

999.78M
999.78M 999.78M

PooChain V2 (POOP) Nedir?

PooChain is a utility project on the Solana Blockchain with a governance token $POOP. $POOP can be used for staking on PooChain's launchpad poo.fun. PooChain is creating a lower starting market cap and lower bonding curve launchpad for meme tokens in partnership with some of the biggest projects on Solana. Poo.fun is live and very soon an update will be released with platform fees rewarding those engaging in the ecosystem.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

PooChain V2 (POOP) Kaynağı

Resmi Websitesi

PooChain V2 (POOP) Token Ekonomisi

PooChain V2 (POOP) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. POOP tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: PooChain V2 (POOP) Hakkında Diğer Sorular

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

POOP Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 POOP / VND
--
1 POOP / AUD
A$--
1 POOP / GBP
--
1 POOP / EUR
--
1 POOP / USD
$--
1 POOP / MYR
RM--
1 POOP / TRY
--
1 POOP / JPY
¥--
1 POOP / ARS
ARS$--
1 POOP / RUB
--
1 POOP / INR
--
1 POOP / IDR
Rp--
1 POOP / KRW
--
1 POOP / PHP
--
1 POOP / EGP
￡E.--
1 POOP / BRL
R$--
1 POOP / CAD
C$--
1 POOP / BDT
--
1 POOP / NGN
--
1 POOP / UAH
--
1 POOP / VES
Bs--
1 POOP / CLP
$--
1 POOP / PKR
Rs--
1 POOP / KZT
--
1 POOP / THB
฿--
1 POOP / TWD
NT$--
1 POOP / AED
د.إ--
1 POOP / CHF
Fr--
1 POOP / HKD
HK$--
1 POOP / MAD
.د.م--
1 POOP / MXN
$--
1 POOP / PLN
--
1 POOP / RON
лв--
1 POOP / SEK
kr--
1 POOP / BGN
лв--
1 POOP / HUF
Ft--
1 POOP / CZK
--
1 POOP / KWD
د.ك--
1 POOP / ILS
--