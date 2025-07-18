POOLX Hakkında Daha Fazla Bilgi

POOLX Fiyat Bilgileri

POOLX Whitepaper

POOLX Resmi Websitesi

POOLX Token Ekonomisi

POOLX Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Poolz Finance Logosu

Poolz Finance Fiyatı (POOLX)

Poolz Finance (POOLX) Canlı Fiyat Grafiği

$0,315273
$0,315273$0,315273
-%0,301D
USD

Bugünkü Poolz Finance (POOLX) Fiyatı

Poolz Finance (POOLX), şu anda 0,31246 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 1,69M USD piyasa değerine sahiptir. POOLX / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Poolz Finance Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-%1,28
Poolz Finance 24 saatlik fiyat değişimi
5,23M USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki POOLX / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, POOLX fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında Poolz Finance (POOLX) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Poolz Finance / USD fiyat değişimi, $ -0,0040691588259375.
Son 30 gün içerisinde, Poolz Finance / USD fiyat değişimi, $ -0,0579668292.
Son 60 gün içerisinde, Poolz Finance / USD fiyat değişimi, $ -0,1223500871.
Son 90 gün içerisinde, Poolz Finance / USD fiyat değişimi, $ -0,149437517554617.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,0040691588259375-%1,28
30 Gün$ -0,0579668292-%18,55
60 Gün$ -0,1223500871-%39,15
90 Gün$ -0,149437517554617-%32,35

Poolz Finance (POOLX) Fiyat Analizi

En güncel Poolz Finance fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,298189
$ 0,298189$ 0,298189

$ 0,33671
$ 0,33671$ 0,33671

$ 7,18
$ 7,18$ 7,18

-%3,43

-%1,28

-%18,12

Poolz Finance (POOLX) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 1,69M
$ 1,69M$ 1,69M

--
----

5,23M
5,23M 5,23M

Poolz Finance (POOLX) Nedir?

What is the project about? Poolz is a decentralized cross-chain IDO platform built on top of Web 3.0 infrastructure to enable crypto projects to raise funds before listing. What makes your project unique? History of your project. The company was established at the end of 2020 and to date has supported more than 130 projects, with 100+ IDOs on the platform What’s next for your project? What can your token be used for? Vacation and travel bookings, trading, and eligibility to participate in future IDOs

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Poolz Finance (POOLX) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Poolz Finance (POOLX) Token Ekonomisi

Poolz Finance (POOLX) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. POOLX tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Poolz Finance (POOLX) Hakkında Diğer Sorular

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

POOLX Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 POOLX / VND
8.222,3849
1 POOLX / AUD
A$0,4780638
1 POOLX / GBP
0,2312204
1 POOLX / EUR
0,2687156
1 POOLX / USD
$0,31246
1 POOLX / MYR
RM1,3248304
1 POOLX / TRY
12,6015118
1 POOLX / JPY
¥46,24408
1 POOLX / RUB
24,3656308
1 POOLX / INR
26,9246782
1 POOLX / IDR
Rp5.122,2942624
1 POOLX / KRW
435,178665
1 POOLX / PHP
17,8539644
1 POOLX / EGP
￡E.15,4323994
1 POOLX / BRL
R$1,7310284
1 POOLX / CAD
C$0,4280702
1 POOLX / BDT
37,7982862
1 POOLX / NGN
476,3108994
1 POOLX / UAH
13,0358312
1 POOLX / VES
Bs36,24536
1 POOLX / CLP
$301,5239
1 POOLX / PKR
Rs88,7136432
1 POOLX / KZT
166,2880874
1 POOLX / THB
฿10,1299532
1 POOLX / TWD
NT$9,186324
1 POOLX / AED
د.إ1,1467282
1 POOLX / CHF
Fr0,249968
1 POOLX / HKD
HK$2,4496864
1 POOLX / MAD
.د.م2,8215138
1 POOLX / MXN
$5,858625
1 POOLX / PLN
1,1436036
1 POOLX / RON
лв1,3623256
1 POOLX / SEK
kr3,0371112
1 POOLX / BGN
лв0,5249328
1 POOLX / HUF
Ft107,3362592
1 POOLX / CZK
6,6210274
1 POOLX / KWD
د.ك0,0953003
1 POOLX / ILS
1,0498656