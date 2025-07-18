Poolz Finance Fiyatı (POOLX)
Poolz Finance (POOLX), şu anda 0,31246 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 1,69M USD piyasa değerine sahiptir. POOLX / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, Poolz Finance / USD fiyat değişimi, $ -0,0040691588259375.
Son 30 gün içerisinde, Poolz Finance / USD fiyat değişimi, $ -0,0579668292.
Son 60 gün içerisinde, Poolz Finance / USD fiyat değişimi, $ -0,1223500871.
Son 90 gün içerisinde, Poolz Finance / USD fiyat değişimi, $ -0,149437517554617.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0,0040691588259375
|-%1,28
|30 Gün
|$ -0,0579668292
|-%18,55
|60 Gün
|$ -0,1223500871
|-%39,15
|90 Gün
|$ -0,149437517554617
|-%32,35
En güncel Poolz Finance fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-%3,43
-%1,28
-%18,12
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
What is the project about? Poolz is a decentralized cross-chain IDO platform built on top of Web 3.0 infrastructure to enable crypto projects to raise funds before listing. What makes your project unique? History of your project. The company was established at the end of 2020 and to date has supported more than 130 projects, with 100+ IDOs on the platform What’s next for your project? What can your token be used for? Vacation and travel bookings, trading, and eligibility to participate in future IDOs
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|1 POOLX / VND
₫8.222,3849
|1 POOLX / AUD
A$0,4780638
|1 POOLX / GBP
￡0,2312204
|1 POOLX / EUR
€0,2687156
|1 POOLX / USD
$0,31246
|1 POOLX / MYR
RM1,3248304
|1 POOLX / TRY
₺12,6015118
|1 POOLX / JPY
¥46,24408
|1 POOLX / RUB
₽24,3656308
|1 POOLX / INR
₹26,9246782
|1 POOLX / IDR
Rp5.122,2942624
|1 POOLX / KRW
₩435,178665
|1 POOLX / PHP
₱17,8539644
|1 POOLX / EGP
￡E.15,4323994
|1 POOLX / BRL
R$1,7310284
|1 POOLX / CAD
C$0,4280702
|1 POOLX / BDT
৳37,7982862
|1 POOLX / NGN
₦476,3108994
|1 POOLX / UAH
₴13,0358312
|1 POOLX / VES
Bs36,24536
|1 POOLX / CLP
$301,5239
|1 POOLX / PKR
Rs88,7136432
|1 POOLX / KZT
₸166,2880874
|1 POOLX / THB
฿10,1299532
|1 POOLX / TWD
NT$9,186324
|1 POOLX / AED
د.إ1,1467282
|1 POOLX / CHF
Fr0,249968
|1 POOLX / HKD
HK$2,4496864
|1 POOLX / MAD
.د.م2,8215138
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$5,858625
|1 POOLX / PLN
zł1,1436036
|1 POOLX / RON
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|1 POOLX / SEK
kr3,0371112
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лв0,5249328
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|1 POOLX / CZK
Kč6,6210274
|1 POOLX / KWD
د.ك0,0953003
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