Poolz Finance (POOLX) Nedir?

What is the project about? Poolz is a decentralized cross-chain IDO platform built on top of Web 3.0 infrastructure to enable crypto projects to raise funds before listing. What makes your project unique? History of your project. The company was established at the end of 2020 and to date has supported more than 130 projects, with 100+ IDOs on the platform What’s next for your project? What can your token be used for? Vacation and travel bookings, trading, and eligibility to participate in future IDOs

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Poolz Finance (POOLX) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

Poolz Finance (POOLX) Token Ekonomisi

Poolz Finance (POOLX) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. POOLX tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!