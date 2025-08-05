Poopcoin (POOP) Nedir?

Poopcoin is a meme coin on Base that was airdropped to holders of the Doodles NFT ecosystem. It has no promise, could very well be worth less than zero, like a fresh, steaming pile of dung 💩

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Poopcoin (POOP) Kaynağı Resmi Websitesi

Poopcoin (POOP) Token Ekonomisi

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