POPNUT (POPNUT) Nedir?

PopNut is a charming and lovable squirrel character inspired by P'Nut and Popcat, blending the legacy of P'Nut with the iconic "pop-pop" mouth movement of Popcat. Immortalized on the blockchain, PopNut pops his mouth open and closed in a playful rhythm, symbolizing freedom, joy, and a call for reform. This unique and engaging character embodies creativity and inspiration, spreading a powerful message of unity and change while captivating communities worldwide.

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POPNUT (POPNUT) Kaynağı Resmi Websitesi

POPNUT (POPNUT) Token Ekonomisi

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