Praist (PRAIST) Nedir?

Praist is a meme coin based on an AI agent that communicates on twitter and telegram, based mostly on the text generated by the twitter account https://x.com/truth_terminal, interpreting the role of a priest of the religion of GOAT, which is interpreted as "deity" created by the internal lore of truth_terminal. Praist generates responses like a priest and interacts with @truth_terminal on twitter.

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Praist (PRAIST) Kaynağı Resmi Websitesi

Praist (PRAIST) Token Ekonomisi

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