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Predict Crypto Fiyatı (PREAI)

Listelenmedi

Predict Crypto (PREAI) Canlı Fiyat Grafiği

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+%0,801D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Predict Crypto (PREAI) Fiyatı

Predict Crypto (PREAI), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 34,67K USD piyasa değerine sahiptir. PREAI / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Predict Crypto Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%0,77
Predict Crypto 24 saatlik fiyat değişimi
8,50B USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Predict Crypto (PREAI) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Predict Crypto / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Predict Crypto / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Predict Crypto / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Predict Crypto / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+%0,77
30 Gün$ 0+%48,76
60 Gün$ 0+%37,84
90 Gün$ 0--

Predict Crypto (PREAI) Fiyat Analizi

En güncel Predict Crypto fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00212446
$ 0,00212446$ 0,00212446

-%0,17

+%0,77

-%1,27

Predict Crypto (PREAI) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 34,67K
$ 34,67K$ 34,67K

--
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8,50B
8,50B 8,50B

Predict Crypto (PREAI) Nedir?

Removing all of the OLD insights and traditions from the NEW market. Did you know the #1 most used tool in crypto is the Fear & Greed Index? Did you know it was made by CNN in 2012... We're going to be laying the foundation for new market insights and market making. Leading the way ourselves and giving all of our profits back to our holders whilst we develop our technology

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Predict Crypto (PREAI) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Predict Crypto (PREAI) Token Ekonomisi

Predict Crypto (PREAI) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. PREAI tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

PREAI Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 PREAI / VND
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1 PREAI / AUD
A$--
1 PREAI / GBP
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1 PREAI / EUR
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1 PREAI / USD
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1 PREAI / MYR
RM--
1 PREAI / TRY
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1 PREAI / JPY
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1 PREAI / ARS
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1 PREAI / RUB
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1 PREAI / INR
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1 PREAI / IDR
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1 PREAI / KRW
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1 PREAI / PHP
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1 PREAI / EGP
￡E.--
1 PREAI / BRL
R$--
1 PREAI / CAD
C$--
1 PREAI / BDT
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1 PREAI / NGN
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1 PREAI / UAH
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1 PREAI / VES
Bs--
1 PREAI / CLP
$--
1 PREAI / PKR
Rs--
1 PREAI / KZT
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1 PREAI / THB
฿--
1 PREAI / TWD
NT$--
1 PREAI / AED
د.إ--
1 PREAI / CHF
Fr--
1 PREAI / HKD
HK$--
1 PREAI / MAD
.د.م--
1 PREAI / MXN
$--
1 PREAI / PLN
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1 PREAI / RON
лв--
1 PREAI / SEK
kr--
1 PREAI / BGN
лв--
1 PREAI / HUF
Ft--
1 PREAI / CZK
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1 PREAI / KWD
د.ك--
1 PREAI / ILS
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