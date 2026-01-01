Bugünkü Prisma Governance Token Fiyatı

Bugünkü Prisma Governance Token (PRISMA) fiyatı $ 0,01241628 olup, son 24 saatte % 0,19 değişim gösterdi. Mevcut PRISMA / USD dönüşüm oranı PRISMA başına $ 0,01241628 şeklindedir.

Prisma Governance Token, şu anda piyasa değeri açısından $ 1.211.885 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 97,55M PRISMA şeklindedir. Son 24 saat içinde PRISMA, $ 0,01237357 (en düşük) ile $ 0,01262809 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 18,64 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00771437 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, PRISMA, son bir saatte -%0,29 ve son 7 günde -%2,26 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Prisma Governance Token (PRISMA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,21M$ 1,21M $ 1,21M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 3,73M$ 3,73M $ 3,73M Dolaşım Arzı 97,55M 97,55M 97,55M Toplam Arz 300.000.000,0 300.000.000,0 300.000.000,0

Şu anki Prisma Governance Token piyasa değeri $ 1,21M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki PRISMA arzı 97,55M olup, toplam arzı 300000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 3,73M.